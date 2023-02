Carro da Portela apresenta problema no eixo - Marcos Porto/Agencia O Dia

Carro da Portela apresenta problema no eixo Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 22/02/2023 13:10 | Atualizado 22/02/2023 13:41

Rio - A Portela foi alvo de uma série de críticas dos torcedores da Azul e Branco através do Instagram, nesta terça-feira, após enfrentar problemas na Avenida. Na publicação em que a escola agradece as pessoas envolvidas no desfile, alguns internautas não esconderam a insatisfação em relação à qualidade do que foi apresentado na Marquês de Sapucaí, na noite desta segunda, e pediram mudanças para o ano que vem.

fotogaleria

"Hoje é dia de agradecer a cada um que fez o nosso desfile acontecer. A cada componente, a cada segmento. Obrigado, comunidade! Avante, Portela!", dizia uma postagem no perfil da agremiação, que celebrou seu centenário com o enredo "O azul que vem do infinito".

Os torcedores, então, detonaram a escola, que teve problemas em sua terceira alegoria e a formação de um buraco enorme na Avenida. "Agradecer? Vocês tem que pedir perdão por terem acabado com o desfile do centenário! Desde a escolha de um samba fraco que a comunidade não queria, até a manutenção de um projeto que não teriam condições de bancar! Meu choro de emoção vendo o começo do desfile se tornou um choro de tristeza vendo o que fizeram com o Centenário da Escola que eu tanto amo!", disse um internauta.

"A Portela simplesmente não escuta seus torcedores. Esse centenário foi frustrante! Samba mediano, fantasias medianas, alegorias mal acabadas. Aí pra piorar um carro empaca nas duas primeiras cabines. Só não vamos descer porque a bandeira pesa e teve escola pior. Mas eu não queria ter que comemorar isso. Foi vergonhoso! Eu trocaria todos aqueles drones pra ver a Portela mais bonita e do início ao fim do desfile", opinou outro usuário da rede social.

"Nem parecia a Portela grandiosa dos últimos anos. Nem estou falando dos buracos na avenida mais da escola toda em si. Carros alegóricos pequenos e sem graça, fantasias simples, a comissão de frente, então, nem se fala: totalmente inferior as outras escolas do grupo especial. Agora é rezar para a escola não descer. Estou muito chateado com o que eu vi. Por favor, façam mudanças para o ano que vem, porque se continuar assim, vai ficar difícil", comentou uma terceira pessoa.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portela (@oficialportela)

No entanto, a escola, que no ano passado ficou em 5º lugar, enfrentou problemas na terceira alegoria, que representava os 'Carnavais de Guerra', nos anos 1940, pouco antes de passar pela primeira cabine de jurados, em frente ao Setor 2. Empurradores não conseguiram seguir com o carro, que chegou a bater na grade das frisas do Setor 3. O problema demorou a ser resolvido, e um buraco gigantesco, de aproximadamente 100 metros, se abriu em frente aos julgadores.