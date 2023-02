G.R.E.S Porto da Pedra desfila nesta segunda noite de desfile da série Ouro, neste sábado(18). Foto: Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2023 19:50

Rio - A escola Porto da Pedra é proclamada campeã da Série Ouro de 2023, nesta quarta-feira de cinzas (22). Sendo uma das favoritas ao título, a escola garantiu seu acesso ao Grupo Especial para o Carnaval de 2024.



A escola de São Gonçalo foi a agremiação que mais levantou o público na segunda noite de desfiles. Para melhorar ainda mais sua situação, a Porto da Pedra passou pela avenida sem problemas.



A escola trouxe um enredo baseado no livro “A Jangada: 800 léguas pelo Amazonas”, promovendo uma aventura do escritor francês Júlio Verne - pai da ficção científica e de fantasia. Pelas mãos da Unidos do Porto da Pedra, o escritor fez uma viagem pela Amazônia.

Quando questionado sobre como seria a partir de agora, com a subida da escola para o Grupo Especial após 10 anos, o carnavalesco Mauro Quintaes, revelou que a Porto da Pedra terá um longo trabalho. "Agora é todo um trabalho de estudo, uma estruturação da escola, porque muda tudo. Eu sou muito orgulhoso de poder estar assinando meu nome na calçada de São Gonçalo. Há 26 anos eu subi com a escola e hoje eu subo de novo", contou.

"Acho que a Porto da Pedra já se prepara muito bem desde esse ano passado para poder encarar o Grupo Especial. A gente trouxe para a Sapucaí uma mensagem muito importante para que as pessoas lutem pela Amazônia, para que além do bioma, ela é importante. A gente chega no Grupo Especial com o propósito de manter essa missão viva", revelou Diego Araújo, enredista da escola.