G.R.E.S União de Jacarepagua desfila nesta segunda noite de desfile da série Ouro, neste sábado(18). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2023 20:13 | Atualizado 22/02/2023 21:51

Rio - As escolas União de Jacarepaguá e Lins Imperial foram rebaixadas para a Série Prata, nesta quarta-feira de cinzas (22). Após o rebaixamento, ambas as torcidas logo deixaram a Apoteose, lamentando a derrota.

A União de Jacarepaguá terminou em último lugar, tendo perdido mais pontos no quesitos Harmonia, Evolução e Fantasias. Já a Lins Imperial ficou em penúltimo, perdendo nos quesitos Bateria, Enredo e Evolução.

Com o enredo “Manoel Congo e Mariana Criola, heróis da liberdade no vale do café” os carnavalescos Lucas Lopes e Rodrigo Meiners trouxeram para o desfile da União de Jacarepaguá de volta para a Marques de Sapucaí investinda em materiais alternativos e ecológicos.

Já a Lins Imperial, com o enredo "Madame Satã: Resistir para existir", entrou na Avenida sob a liderança do carnavalesco Guto Carrilho.





Matéria em atualização*