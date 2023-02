Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz, voltou à escola para ser campeão - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 22/02/2023 20:12 | Atualizado 22/02/2023 20:41

Rio - Em êxtase e com um largo sorriso, Leandro Vieira subiu no palco da quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, Zona Norte, para celebrar o nono título da escola nesta quarta-feira (22). Apontado como um dos principais responsáveis pela vitória do Grupo Especial, ele foi ovacionado pela comunidade presente na festa.

De volta à Imperatriz após dois anos, Leandro se emocionou ao lembrar da sua trajetória na agremiação. "Eu volto depois de dois anos do título que ajudei a escola ganhar no Grupo de Acesso em 2020. Está sendo uma alegria. Eu vi o sonho dessa comunidade, era uma responsabilidade muito grande, eu trabalhei demais e sabia das dificuldades que iríamos enfrentar ao longo do ano", disse ao DIA.

Campeão em 2021 pelo Império Serrano, também no Grupo de Acesso, Leandro ressaltou que o título se conquista em equipe e junto com a comunidade.

"Eu acreditei que a comunidade merecia um campeonato. Agora ver a quadra lotada, todo o pessoal do Complexo do Alemão descendo pra festejar é motivo de alegria. O trabalho do carnavalesco dá certo quando ele vê uma comunidade sorrindo. Nós nos aproximamos no último ano, escolhemos uma rainha que é da comunidade. Procurei fazer fantasias confortáveis, entregamos as fantasias no prazo. No desfile todos eles entraram na Avenida para entregar a alma, e entregaram. O campeonato de uma escola de samba se faz com entrega de todos e não apenas de dinheiro", disse o carnavalesco.

Grande nome do Carnaval neste ano, Leandro também falou do alto nível dos desfiles em 2023. "O Carnaval está altamente competitivo. A vitória é de um décimo. Não acreditavam que poderíamos sair do décimo lugar e sair vitoriosos. Nós conseguimos", celebrou.

Satisfeito com o bom momento da escola, o carnavalesco disse que não vê a hora de começar a pensar no Carnaval do ano que vem. No entanto, ele ainda não confirmou se vai continuar na escola de Ramos.

Presidente agradece entrega da comunidade

Catia Drumond, presidente da Imperatriz, também comemora junto com a comunidade de Ramos o nono título da história da escola.

"Obrigada a todos os segmentos, obrigada bateria, passistas, baianas… Cada um deu um pouco de si, é nosso, é do Complexo do Alemão esse título. A Imperatriz é a minha família, eu respiro Imperatriz vinte e quatro horas. O resultado não poderia ser diferente. É campeã", comemorou Catia.

A escola encantou os jurados ao mostrar as faces míticas do famoso Lampião no desfile realizado na madrugada desta terça-feira (21). A história apresentada na Avenida, inspirada em cordéis, trata das empreitadas enfrentadas pelo personagem após sua morte.