Publicado 22/02/2023 19:04 | Atualizado 22/02/2023 20:35

Rio - O que poderia ter sido um Carnaval chuvoso e desastroso para muitos foliões e escolas de samba se transformou em uma festa com tempo quente e céu limpo no Rio. Desde o início da festa até a tarde de ontem os cariocas e turistas puderam aproveitar a ausência de chuva para curtir os blocos e os desfiles na Marquês de Sapucaí. Na noite desta terça-feira, no entanto, uma tempestade virou meme entre os internautas. Eles dizem que o contrato da Prefeitura do Rio com a Fundação Cobra Coral teria encerrado, o que teria ocasionado a mudança de tempo.

"Com Cacique Cobra Coral e sem Cacique Cobra Coral", comparou o professor de marketing Gustavo Miller, mostrando uma montagem do Rio de Janeiro ensolarado e nublado.

Com Cacique Cobra Coral

Sem Cacique Cobra Coral pic.twitter.com/hK1khAjQma — Gustavo Miller (@gustavomiller) February 22, 2023

Outro internauta afirmou que os cariocas, independente da religião, são devotos da entidade. Ele chegou até a sugeriu o nome de um novo bloco. "O carioca pode ser ateu, macumbeiro, crente, católico, judeu, muçulmano... Todo nós, porém, temos nossas diferenças cerzidas por uma mesma crença: somos devotos do Cacique Cobra Coral. Aliás, Devotos de Seu Cobra Coral é ótimo nome para um bloco", brincou Luiz Antônio Simas.

O carioca pode ser ateu, macumbeiro, crente, católico, judeu, muçulmano... Todo nós, porém, temos nossas diferenças cerzidas por uma mesma crença: somos devotos do Cacique Cobra Coral. Aliás, Devotos de Seu Cobra Coral é ótimo nome para um bloco. — LUIZ ANTONIO SIMAS (@simas_luiz) February 20, 2023

Criada em 1931, a organização Cacique Cobra Coral é uma fundação esotérica brasileira, com sede em Guarulhos, e conhecida por manter contratos com alguns órgãos do Estado brasileiro para intervir misticamente no tempo para não atrapalhar a realização de alguns eventos importantes, como Réveillon e Carnaval. A parceria entre ela e a administração municipal chegou a ser cancelada pelo ex-prefeito Marcelo Crivella, mas foi resgatada por Eduardo Paes logo após ele ganhar as eleições de 2020.

Com grande relevância nos eventos da cidade e parte da cultura carioca, a entidade age através do corpo de Adelaide Scritori, uma médium que diz incorporar o espírito que espanta as águas e cujo trabalho vem funcionando desde 1998 no Rio de Janeiro. O podcaster Thiago André criou um meme chamando a Fundação Cacique Cobra Coral de craque de jogo. "Carnaval começa caminhar pro final e acaba de cair um temporal aqui no Rio. Cacique Cobra Coral fez tudo", disse.

Carnaval começa caminhar pro final e acaba de cair um temporal aqui no Rio.



Cacique Cobra Coral fez tudo. pic.twitter.com/zT7zNX4h9M — Thiago André (@ThiagoAndreh) February 22, 2023

Com tantas piadas e memes, a instituição publicou nesta terça-feira em seu Instagram que encerrava mais uma Operação Carnaval no Rio e destacou que a parceria não envolve pagamento financeiro.

"Uma parceria de três décadas, iniciada em 1988 no governo Moreira Franco, dada continuidade via Prefeitura do Rio de Janeiro nos governos Cesar Maia e Eduardo Paes, através de convênios operacionais, sem ônus financeiro para os cofres públicos, mas não de obrigações ambientais e reciprocidade operacional via Prefeitura, em obras viárias de engenharia que visem minimizar tais fenômenos (Como a obra da praça da Bandeira no Rio efetuada na 1ª gestão Paes e prometidas desde o Império) que a cada ano irão se agigantar. Além de investimento em ciência e tecnologia como o Sistema Alerta Rio, que ate hoje não há semelhante no Brasil e foi recentemente ampliado. Esses são o preço das nossas operações. Nós combatemos os efeitos e os governos conveniados as causas.

No final da postagem, a Fundação Cacique Cobra Coral ainda se comparou a um airbag de automóvel. "Sua contratação não significa que o auto não irá sofrer colisão. Mas, que se ocorrer, os danos ao motorista serão bem menores do que Sem o Airbag", disse.