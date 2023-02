Quadra da Imperatriz Leopoldinense, que se consagrou campeã do Carnaval 2023 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2023 19:47 | Atualizado 22/02/2023 20:24

Rio - Campeã do Grupo Especial do Carnaval 2023, a quadra da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, Zona Norte, foi tomada por euforia e muita comemoração nesta quarta-feira (22).



Após 22 anos de espera, a festa dos integrantes e torcedores contou com gritos de "É campeã" e com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" na ponta da língua.



A comemoração do nono título começou antes da abertura dos envelopes com as notas dos jurados e foi crescendo a cada nota 10 dada à Verde, Branco e Ouro.

Torcida lotou a quadra da Imperatriz Leopoldinense para comemorar o título.#ODia



"Que momento! Que emoção! Eu sabia que um dia iria presenciar isso, ver a minha escola ser a grande campeã do Carnaval. Esse título foi muito merecido", disse Sônia Lima.



"Esse título representa muita coisa! A gente foi rebaixado e voltamos no ano passado, é muita emoção", disse Flávia Nagado, 46 anos, que chegou na escola há 10 anos, após um grupo de amigos a apresentar a Verde, Branco e Ouro.



Supercampeã nos anos 1990, a Imperatriz viveu anos complicados recentemente. O grande desfile deste ano comprova a volta por cima da escola: após a 10ª colocação em 2022, a agremiação celebra seu nono título.