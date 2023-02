Filha de Lampião, Expedita Ferreira Nunes (vestido azul) celebra título na quadra da Imperatriz - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Expedita Ferreira Nunes, de 90 anos, disse que em todos esses anos de vida nunca vivenciou um momento tão lindo como esse. "Um orgulho muito grande. É uma coisa que ninguém ainda tinha feito. Estou muito feliz", disse a filha do homenageado. fotogaleria Rio - Emocionadas, a filha, netas e bisnetas de Lampião comemoram com fervor o título da Imperatriz na quadra da escola, em Ramos, na Zona Norte do Rio. O Rei do Cangaço foi o grande homenageado no desfile que garantiu o nono campeonato para a escola.Expedita Ferreira Nunes, de 90 anos, disse que em todos esses anos de vida nunca vivenciou um momento tão lindo como esse. "Um orgulho muito grande. É uma coisa que ninguém ainda tinha feito. Estou muito feliz", disse a filha do homenageado.

Gleuse Meira Ferreira, de 66 anos, neta de Lampião, não conseguiu conter a emoção. "Maravilhoso! Primeira vez que a gente vem em uma escola de samba e já saímos vencedoras. Quer coisa melhor?", comentou.

Quarta a desfilar na Sapucaí, a Imperatriz teve um desempenho impecável. No retorno do carnavalesco Leandro Vieira, bicampeão com a Mangueira, a escola retratou o destino do Rei do Cangaço após a sua morte. Virgulino teria sido rejeitado tanto no inferno quanto no céu, vagueando pela cultura nordestina.

O bom desempenho foi premiado com o título do Grupo Especial, o que a escola não comemorava desde 2001. Com isso, os integrantes e torcedores lotaram a quadra para fazer uma grandiosa festa.

Supercampeã nos anos 1990, a Imperatriz viveu anos complicados, com direito até mesmo a um rebaixamento em 2019. O grande desfile deste ano comprova a volta por cima da escola: após a 10ª colocação no ano passado, a agremiação celebra seu nono título.