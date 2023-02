Na foto, o intérprete Pitty de Menezes, da Imperatriz Leopoldinense - Thalita Queiroz/Agência O DIA

Na foto, o intérprete Pitty de Menezes, da Imperatriz LeopoldinenseThalita Queiroz/Agência O DIA

Publicado 22/02/2023 20:38 | Atualizado 22/02/2023 20:41

Rio - A estreia do intérprete Pitty de Menezes na Imperatriz Leopoldinense não poderia ter sido melhor. De alma lavada e sensação de dever cumprido, Pitty falou como foi o trabalho na comunidade durante os últimos meses.

"A sensação é de alma lavada e dever cumprido. Esse momento está sendo a comprovação de todo trabalho, de muito ensaio e a comunidade confiando na gente. Plantamos e agora estamos colhendo os frutos", disse.

Pitty ressalta ainda a importância da comunidade o ter abraçado após assumir o lugar de Arthur Franco e Bruno Ribas. "A comunidade sem dúvidas me ajudou muito, me abraçaram de verdade no momento em que a responsabilidade era grande, afinal, eram ídolos deles", afirmou.

Tendo como padrinho e inspiração o seu ídolo Dominguinhos do Estácio, Pitty diz que não poderia seguir caminho melhor. "Dominguinhos também estreou levando o título de campeã à escola e na minha estreia eu também trouxe o título, não poderia ser diferente", comemorou.

Quarta agremiação no segundo dia de desfiles na Sapucaí, a Imperatriz Leopoldinense apresentou, na segunda-feira de Carnaval (20), as faces míticas do famoso Lampião. O enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" foi desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A história apresentada na Sapucaí, inspirada em cordéis, tratou das empreitadas enfrentadas pelo personagem após sua morte.