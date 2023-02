Com homenagem a Arlindo Cruz, Império Serrano desfilou na primeira noite de desfile do Grupo Especial - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 22/02/2023 22:57 | Atualizado 22/02/2023 22:59

"Injustiça", declarou o comediante, que assinou a autoria do samba-enredo da São Clemente, na Série Ouro. "Uma covardia sem tamanho", disparou o comediante Yuri Marçal. Anitta também comentou a publicação de Arlidinho com um emoji chorando.

O ator Helio de La Peña foi enfático ao detonar as notas que os jurados deram ao Império: "Foi histórico. Não viram. Pior para eles. Perderam um grande desfile, uma grande homenagem", escreveu o humorista.

Com 256.6 pontos na avaliação dos jurados, o Império Serrano ficou com a 12ª posição e deixa o Grupo Especial carioca. No desfile deste ano, a Verde e Branco homenageou e contou com a presença de Arlindo Cruz, cantor, compositor e um dos grandes nomes da história da agremiação. A maior perda de pontos da escola da Serrinha se deu nos critérios de Fantasias, Evolução e Alegorias e Adereços.