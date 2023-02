Imperatriz Leopoldinense foi a campeã do desfile do Grupo Especial no Carnaval 2023 - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/02/2023 14:56

Rio - O Sambódromo da Marquês de Sapucaí vai ter mais um festa lotada na noite de sábado (25)! Os ingressos para acompanhar as seis melhores escolas no Desfile das Campeãs esgotaram nesta quinta-feira.

Os últimos bilhetes começaram a ser vendidos às 10h30, apenas de maneira presencial na bilheteria do Sambódromo. A comercialização seria realizada até 16h, mas as entradas esgotaram antes desse horário.

Nesta quinta, estavam disponíveis ingressos das arquibancadas populares dos setores 12 e 13, a R$ 10, e especiais nos setores 2 e 11, a R$ 200.

A festa de sábado promete encantar, novamente, na Avenida. A ordem dos desfiles, que começam às 22h, será: Grande Rio, Mangueira, Beija-Flor, Vila Isabel, Viradouro e Imperatriz.