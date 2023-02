Integrantes da Imperatriz Leopoldinense não seguram a emoção após resultado da apuração - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/02/2023 10:42 | Atualizado 23/02/2023 11:10

Rio - No embalo das comemorações de 40 anos da criação da Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, o presidente Jorge Perlingeiro prometeu grandes mudanças na estrutura do Carnaval do Rio de Janeiro. Dentre elas, a mudança do local de apuração, tradicionalmente na Sapucaí, que passará a ser na Cidade do Samba.



"Algumas mudança, como essa da apuração, já vinham sendo pensadas há, no mínimo, uns dois anos e não podem mais ser postergadas, pois tudo culminará na grande festa dos 40 anos da Liesa. A grande campeã será consagrada em uma Cidade do Samba melhorada, revigorada, que recebe melhor as pessoas e os amantes da festa, com direito a volta olímpica carregando o troféu e uma bateria já preparada para executar o samba da vencedora", afirmou Perlingeiro em contato com O DIA.

O mandatário ainda ressalta que houve avanços já nesta edição da festa e que, agora, com mais tempo para organizar, a liga vai realizar um Carnaval que seja à altura da grande marca de quatro décadas da empresa.

"A partir deste ano, já contamos com a nova iluminação cênica, nova concentração. Agora, temos 12 meses para se preparar e não 9 como foi do ano passado pra cá. Agora tem tudo pra dar certo. Além disso, vamos editar um livro, rememorando todos que passaram e deixaram seu legado, desde a época do Castor até a minha, que é a última à frente da Liga", disse.

Para o ano que vem, Perlingeiro comentou que está sendo pensada uma abertura especial para a entrada de cada uma das escolas na avenida. Fora da Sapucaí, a liga pensa a realização de um mega show em grande casa noturna, ainda não escolhida, para marcar o 40º aniversário.