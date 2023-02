Império Serrano abriu desfiles do Grupo Especial - Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia

Publicado 23/02/2023 21:58

Rio - O Império Serrano anunciou, na noite desta quinta-feira, o desligamento de Marlon Flôres e Danielle Nascimento da função de primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da agremiação. Em postagem no Instagram, a escola desejou "sucesso na continuidade da carreira dos dois" e agradeceu pelo serviço prestado.

A mudança foi a primeira a ser anunciada após o Reizinho de Madureira ser rebaixado para a Série Ouro do Carnaval carioca, depois de ficar em último lugar no Grupo Especial. A Verde e Branco ficou com 265.6 pontos na apuração, um ponto atrás da Mocidade Independente de Padre Miguel, a 11ª colocada. Com enredo que homenageou Arlindo Cruz, a maior perda de pontos da escola da Serrinha se deu nos critérios de Fantasias, Evolução e Alegorias e Adereços.