Carnaval

Carnaval de rua segue firme e forte na cidade nesta Quarta-feira de Cinzas

Cortejo do Agytoê abriu o último dia oficial de festa com mistura de ritmos do Rio e da Bahia na Praça XV, no Centro. Confira a lista dos blocos que ainda devem sair

Publicado 22/02/2023 13:46 | Atualizado há 4 horas