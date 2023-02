G.R.E.S Imperio Serrano desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Reginaldo Pimenta/Agencia O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

G.R.E.S Imperio Serrano desfila nesta primeira noite de desfile do Grupo Especial, neste domingo(19). Foto: Reginaldo Pimenta/Agencia O DiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2023 18:38

Rio - Após o último lugar do Império Serrano e a queda para a Série Ouro, o público dos desfiles do Grupo Especial ficou na bronca com os jurados. Nas redes sociais, os torcedores do Reizinho de Madureira discordaram das notas e consideram injusto o último lugar no Carnaval carioca.

"O Império Serrano não vive um 'drama': não apresentou desfile para cair, não estava pobre, não passou na Avenida perrengando, não ficou devendo em nada. Independente do resultado, o que está acontecendo com o Império Serrano já é um absurdo. Inexplicável", comentou uma usuária.

"A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) tem que vir a público para explicar esse roubo com o Império Serrano. Se eles fizeram desfile para serem rebaixados para Série Ouro, a Mocidade fez desfile para Intendente Magalhães. Ridículo", reclamou outro torcedor.

Em seu perfil oficial, a escola afirmou que não perderá o entusiasmo e conseguirá dar a volta por cima.

Esmorecer? Jamais! Daremos a volta por cima mais uma vez! Nenhum resultado apaga o que fizemos, família imperiana! Avante!



Vinicius Lima pic.twitter.com/7aTMXt7aDt — Império Serrano (@gresimperio) February 22, 2023

No desfile de Carnaval deste ano, o Império Serrano homenageou e contou com a presença de Arlindo Cruz, cantor, compositor e um dos grandes nomes da história da agremiação. A maior perda de pontos da escola da Serrinha se deu nos critérios de Fantasias, Evolução e Alegorias e Adereços.