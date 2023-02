Denadir é só elogios à comunidade da Tijuca e aos componentes da escola - Divulgação

Publicado 22/02/2023 16:35

Rio - Após ocupar o posto por dois anos consecutivos, a porta-bandeira da Unidos da Tijuca Denadir Garcia, de 47 anos, anunciou, nesta quarta-feira (22) a sua saída da escola pelas redes sociais. Ela desfilou pela agremiação nesse Carnaval e disse que acordou com a sensação de que tinha que encerrar o seu ciclo por lá, sem qualquer desentendimento ocorrido. Emotiva, ela decidiu então seguir o seu coração.

"A Tijuca foi a escola com a qual eu me identifiquei. Muitos me abraçaram lá, conheci pessoas maravilhosas, mas chegou o meu momento de sair. E saio muito feliz! Fizemos um desfile maravilhoso, mas eu ouvi a minha intuição, o meu coração. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Sigo o meu coração. E hoje acordei com vontade de fechar esse ciclo. Acho que é o meu momento. Quero galgar outras coisas", afirmou.

Não foi a primeira vez que Denadir decidiu sair de uma escola de samba para seguir a sua intuição. Em 2010, após anos desfilando pela Caprichosos de Pilares, ela anunciou a sua saída sem perspectiva de nada, sem convites. Porta-bandeira há 35 anos anos, a moradora de Santíssimo já passou por escolas tradicionais como São Clemente, Porto da Pedra, Vila Isabel e Renascer de Jacarepaguá e Mocidade Independente de Padre Miguel.

"Eu quero novo ares. Estou aguardando novos convites. Na vida a gente tem que saber quando é o inicio, meio e fim, indendepente de qualquer coisa. A partir do momento em que senti que era o momento de sair, tomei essa atitude. Não sei se estarei na avenida em 2024, mas o importante é estar em paz na cabeça e no coração", disse.

Denadir pretende acompanhar a apuração do Grupo Especial nesta quarta-feira em casa e afirma que vai torcer pela Unidos da Tijuca. "Estou ansiosa por causa da apuração. A gente sempre fica, porque a adrenalina é bem maior. Para o desfile nós ensaiamos. Na hora do desfile é a emoção que fala. Mas na apuração é puro nervosismo, é pura adrenalina".

A Unidos da Tijuca reforçou que não houve qualquer desentendimento e afirma ser muito cedo pensar em quem vai assumir o posto de primeira porta-bandeira da escola. Em um comunicado no Instagram, Denadir agradeceu à comunidade.



"Há 32 anos eu sou porta-bandeira, e isso é o que eu sou. É a minha melhor versão! Eu entrego tudo de mim para honrar e engrandecer o Pavilhão que eu empunho, porque ele é a estrela e não eu. Dou sangue, suor, lágrimas, dedicação, mas acima de tudo eu dou o meu amor, meu coração inteiro! Por uma decisão minha, hoje eu encerro meu ciclo na Unidos da Tijuca. À minha Comunidade do Borel, a minha mais profunda gratidão! Com a força da minha ancestralidade e a luz dos meus Orixás eu sigo com a absoluta certeza de que tenho cumprido o meu papel com maestria!", diz o comunicado.