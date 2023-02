Na foto, Mestre Lolo, que liderou a bateria do desfile da Imperatriz Leopoldinense - Josué Santos/Agência O DIA

Na foto, Mestre Lolo, que liderou a bateria do desfile da Imperatriz LeopoldinenseJosué Santos/Agência O DIA

Publicado 22/02/2023 17:21

Rio - Após a bateria da Imperatriz Leopoldinense receber quatro notas dez durante a apuração, o mestre de bateria Luiz Alberto Lolo afirmou confiante de que a escola está ainda mais próxima da vitória. O clima é de tensão e ansiedade pelo resultado final entre as agremiações, na Apoteose.

"Não tem explicação, é um trabalho de meses para chegar aqui e executar. Graças a Deus, fomos agraciados com a nota dez. Estamos mais próximos ainda do título que estamos desejando. Tomara que venha", revelou.

Quarta escola a passar pela Sapucaí no segundo dia de desfiles no Grupo Especial, a Imperatriz teve um desempenho considerado impecável no Sambódromo. A escola apresentou as faces míticas do famoso Lampião. O enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" foi desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira. A história apresentada na Sapucaí, inspirada em cordéis, tratou das empreitadas enfrentadas pelo personagem após sua morte.

Imperatriz, Vila Isabel e Viradouro são as escolas mais cotas para o vitória e estão na briga pelo título. A Beija-Flor levou um susto logo no começo com um incêndio no abre-alas na concentração, mas se superou e também tem chances de conquistar o Carnaval.