Sapucaí voltou a receber os desfiles depois da pandemia: apuração acontece nesta tarde na ApoteoseFernando Maia/Riotur

Publicado 22/02/2023 13:39 | Atualizado 22/02/2023 14:14

Rio - Para quem deseja assistir aos desfiles do Sábado das Campeãs, na noite do dia 25, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) ainda tem alguns ingressos disponíveis. Os entradas á venda são para as arquibancadas especiais dos setores pares (R$ 200), cadeiras individuais do setor 12 (R$ 160) e arquibancadas populares (R$ 10).

Os interessados devem se dirigir ao estande de vendas atrás do Setor 11, no Sambódromo, que começou a funcionar às 10h30 desta quarta-feira, 22. O pagamento será em dinheiro. Ingressos para algumas cadeiras do setor 12 também podem ser adquiridos através da Internet, no site da Total Acesso , com pagamento em cartão de crédito ou pix, com o acréscimo de taxas.

As escolas que desfilam no Sábado das Campeãs serão conhecidas nesta quarta-feira de cinzas pelo público após a apuração do Grupo Especial. O desfile de sábado será transmitido pelo Multishow.