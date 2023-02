Rafaella Santos é criticada após aparecer na Marquês de Sapucaí bem diferente das fotos que posta nas redes sociais - Reprodução Internet

Rafaella Santos é criticada após aparecer na Marquês de Sapucaí bem diferente das fotos que posta nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 22/02/2023 10:52

Rio - Rafaella Santos, de 26 anos, irmã do jogador Neymar, desfilou no Salgueiro e deu o que falar nas redes sociais. A jovem foi criticada por exibir na Marquês de Sapucaí um corpo bem diferente das fotos que posta nas redes sociais. Rafaella sempre foi acusada de usar muito Photoshop e filtros em suas postagens e, após sua passagem pela Avenida, os fãs confirmaram que ela realmente trata as imagens antes de postá-las.

A irmã de Neymar também é conhecida pelos procedimentos estéticos aos quais já se submeteu. Em janeiro deste ano, ela passou por uma lipo HD, para eliminar algumas gordurinhas. Ela deixou de comparecer aos ensaios técnicos por estar se recuperando do procedimento e, especula-se, que ela estava inchada na Sapucaí por ainda estar no período de recuperação.

Em 2018, Rafaella já havia confirmado nas redes sociais ter passado por uma rinoplastia. "Fiz nariz, eu levantei ele um pouco, porque era muito para baixo", disse. Em 2020, ela falou sobre ter colocado silicone nos seios.

"Comecei um tratamento de emagrecimento há uns quatro meses. Minha meta era emagrecer 9 kg, e eu emagreci muito mais. Eu emagreci 14 kg. Eu não esperava que fosse emagrecer tanto. Sempre tive incômodo nos meios seios. Já troquei a prótese duas vezes e as minhas duas próteses cederam. Eu já tinha peito antes de colocar prótese a primeira vez. Era muito pesado, doía minhas costas. E, então, resolvi tirar um pouco da pele do peito, coloquei a prótese e cedeu", revelou para os fãs, também nas redes sociais.

Em 2021, a irmã de Neymar fez preenchimento labial e passou por uma rinomodelação.