Mari Antunes, do Babado Novo, e Juliette no Carnaval de SalvadorReprodução Internet

Publicado 22/02/2023 09:34 | Atualizado 22/02/2023 09:35

Rio - A cantora Juliette fez sua estreia no Carnaval de Salvador, na Bahia, nesta terça-feira, último dia da folia baiana. Ela puxou o bloco Uau! Chá com Ousadia ao lado de Mari Antunes, do Babado Novo, no circuito Dodô (Barra/Ondina).

"Eu estou ansiosa, nem dormi direito. Por isso que eu estou assim, ansiosa, pensando em como vai ser hoje. Minha gente, eu estou em Salvador. Vocês têm noção? Eu vou cantar no carnaval de Salvador! Aaaaai! Hoje tem!", disse Juliette antes de subir no trio. A cantora mostrou vários momentos de sua performance nos Stories, do Instagram.