Vila Isabel foi a terceira escola a desfilar neste segundo dia de desfiles no Especial. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2023 09:51 | Atualizado 22/02/2023 10:41

Rio - A Vila Isabel convida as pessoas da comunidade para acompanhar a transmissão da apuração das notas dos desfiles do grupo especial do Carnaval 2023, nesta quarta-feira, na quadra da agremiação, localizada na Zona Norte do Rio. Confiante no título, a escola de samba do bairro de Noel ainda vai liberar cerveja de graça para os torcedores durante três horas.