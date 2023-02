Dandara Mariana, Sophie Charlotte e mais famosos curtem baile de Carnaval no Rio

Rio - O Baile do Arara recebeu um verdadeiro time de celebridades na noite desta terça-feira, no Rio. A atriz Dandara Mariana, que atualmente está no ar em "Travessia", mostrou sua boa forma no local com uma fantasia que deixou suas pernas à mostra.

Sophie Charlotte e o marido, o também ator Daniel de Oliveira, chegaram juntos. Cauã Reymond também chegou com a mulher, a modelo Mariana Goldfarb. Celebridades como Jojo Todynho, Marina Ruy Barbosa, Cris Vianna, Alexandre Nero, entre outras, também prestigiaram o evento.

