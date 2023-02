Filhos da Águia, escola mirim ligada à Portela, trouxe para avenida um enredo sobre o centenário da Azul e Branco - Alexandre Macieira / Prefeitura do Rio

Publicado 22/02/2023 09:24

Rio - Após a maratona de desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial, as escolas mirins encerraram as apresentações no Sambódromo. Ao todo, 16 agremiações passaram pela Sapucaí, com arquibancadas liberadas. No fim da noite, no entanto, a chuva prejudicou os pequenos sambistas.

Com cerca de 30 mil foliões desfilando, as escolas apresentaram desde homenagens a sambistas consagrados, contos e fábulas, além de personagens e universos como o circo.



Bastante animada, a Infantes do Lins trouxe para o Sambódromo as celebrações dos 60 anos de existência da escola mãe, a Lins Imperial.



Como não poderia ser diferente, a Filhos da Águia, ligada à Portela, se apresentou com enredo em homenagem ao centenário da Azul e Branco.



A festa ainda marcou o retorno à Passarela do Samba das agremiações Inocentes da Caprichosos e Tijuquinha do Borel, que no Carnaval passado optaram por se licenciarem dos desfiles.

O Sambódromo voltará a ter atividades no sábado, com o desfile das Campeãs.



Confira as escolas que desfilaram e os enredos apresentados:

– Miúda de Cabuçu: Therezinha Montes, sua alma cabrocha, desabrocha nas crianças



– Tijuquinha do Borel: Enfeitando o pavão



– Ainda Existem Crianças de Vila Keneddy: O menino e o horizonte



– Império do Futuro: Se quiser fazer por mim, que faça agora! Venha Sansakromá



– Golfinhos do Rio de Janeiro: Dom Quixote De La Mancha, o cavaleiro dos sonhos impossíveis (reedição do samba enredo da União da Ilha do Governador – Carnaval 2010)



– Filhos da Águia: 100 anos do samba dominando o mundo



– Corações Unidos do CIEP: Quem conta um conto acrescenta um ponto, o Ciep acrescentará saberes à nossa vida



– Herdeiros da Vila: Herdeiros que tem na força de seus ancestrais alegria, samba e amor parabeniza o bairro de Vila Isabel no rufar do tambor



– Infantes do Lins: Infantes do Lins canta e se encanta com os 60 anos da Lins Imperial



– Mangueira do Amanhã: Bora Brincar



– Estrelinha da Mocidade: Chama toda a criançada! Tem estrelinha nova no céu



– Nova Geração do Estácio de Sá: Mestre Ciça, com a Nova Geração não tem arroz com feijão



– Petizes da Penha: Ao mestre com carinho…Odilon Costa



– Inocentes da Caprichosos: Grand Circus Inocentes



– Aprendizes do Salgueiro: Salve o mestre do Salgueiro



– Pimpolhos da Grande Rio: O pequeno príncipe preto