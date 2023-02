Vila Isabel foi a terceira escola a desfilar no segundo dia no Especial. A apuração inicia às 16h - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Vila Isabel foi a terceira escola a desfilar no segundo dia no Especial. A apuração inicia às 16hReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 22/02/2023 13:04 | Atualizado 22/02/2023 15:00

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) promoveu no início da tarde desta quarta-feira (22) no Centro do Rio, o sorteio da ordem de leitura das notas sobre os desfiles de Carnaval. O critério de desempate também foi decidido, o primeiro será evolução. A apuração terá início às 16h, na Praça da Apoteose.



Ordem de leitura das notas



1- Harmonia

2- Enredo

3- Bateria

4- Alegorias e Adereços

5- Fantasias

6- Samba-enredo

7- Comissão de frente

8- Mestre-sala e porta-bandeira

9- Evolução



As escolas do Grupo Especial que serão julgadas são: Império Serrano; Grande Rio; Mocidade; Unidos da Tijuca; Mocidade; Salgueiro; Paraíso do Tuiuti; Portela; Vila Isabel; Imperatriz; Beija-Flor e Viradouro.

fotogaleria

O último quesito a ser sorteado, que foi Evolução, será aquele que servirá para o primeiro desempate entre duas ou mais agremiações que totalizarem o mesmo número de pontos; caso a igualdade persista, o desempate passará para o penúltimo quesito sorteado, Mestre-sala e porta-bandeira, e assim sucessivamente.



Serão lidas as notas dos quatro julgadores de cada quesito. Ao final, a menor delas, por Escola, será descartada. Após a proclamação do resultado oficial do Rio Carnaval 2023, presidentes e representantes das seis primeiras colocadas serão convocados ao pódio para receberem os troféus.



As justificativas das notas diferentes de 10 dadas pelos 36 julgadores serão publicadas no site LiesaNet na próxima sexta-feira (24).



A 12ª colocada do Grupo Especial passará a integrar os desfiles da Série Ouro, organizados pela LIGA-RJ, no Carnaval de 2024. Já a campeã da Série Ouro no Carnaval de 2023 será promovida para o Grupo Especial no ano que vem.