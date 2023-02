Bloco Agytoê arrastou milhares de foliões para a Praça XV, no Centro, no início da manhã desta Quarta-feira de Cinzas - Marcos Porto/Agência O DIa

Publicado 22/02/2023 13:46 | Atualizado 22/02/2023 14:13

Rio - O Carnaval de Rua ainda segue firme e forte na cidade nesta quarta-feira de cinzas. As opções de blocos para quem buscava a folia começaram logo cedo, às 7h30, com o pessoal do bloco Agytoê, na Praça do XV, no Centro do Rio. Mas outros seis cortejos estão marcados para acontecer até o fim do dia.



A festa do Agytoê começou ainda no início da manhã, com cerca de mil pessoas acompanhando a apresentação da um banda e de um grupo de dançarinos. Com mistura de ritmos carioca e baiano, a festa animou os foliões no último dia oficial de folia. O cortejo ainda contou com a participação da cantora Wanessa Camargo, que curtiu e até arriscou tocar instrumentos de percussão da banda.

A festa na Praça XV terminou ainda no início da tarde, às 13h. De lá, um grupo seguiu para pular com o Mulheres Rodadas, que dividiu espaço com o Agytoê. O cortejo do Mulheres aconteceu no Aterro do Flamengo, altura do Posto 3, com banda 100% feminina tocando as tradicionais marchinhas e apresentação de artistas com pernas de pau.



Outro bloco, que também estava previsto para a manhã, o Me Beija Que Eu Sou Cineasta, que sairia às 9h, na Gávea, foi cancelado em cima da hora pelos organizadores. A festa terminaria às 16h. O aviso sobre o cancelamento foi dado nas redes sociais do bloco.



Tradicional no Carnaval de Rua carioca, o Cordão do Me Enterra na Quarta, tem a concentração marcada para às 15h e deve arrastar uma multidão pelas ruas de Santa Teresa, no Centro. A saída do cortejo está marcada para a Rua Monte Alegre, na altura do número 360.



Ainda estão previstos blocos Planta na Mente, nos Arcos da Lapa, com a concentração marcada para às 14h20 e início às 16h20. Também no Centro, o Bloco da Bey, antigo Bloco da Família, tem concentração marcada para às 18h e saída para às 21h.



O bloco Algodão Doce, marcado para a Ladeira do Faria, na Gamboa, tem concentração marcada para às 14h e começa seu cortejo às 15h. No Largo do Machado, o Batuque das Meninas, começa a se concentrar às 16h. Por último, na Zona Norte, o Chave de Ouro, do Engenho de Dentro, tem concentração marcada para às 15h e início às 16h.