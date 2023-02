Reveja fotos do desfile da Imperatriz Leopoldinense

Rio - A Imperatriz Leopoldinense conquistou, nesta quarta-feira de Cinzas (22), o nono título do Carnaval do Grupo Especial. Comandada pelo carnavalesco Leandro Vieira, a Verde e Branca de Ramos levou para a Marquês de Sapucaí o samba-enredo "O aperreio do cabra que o Excomungado tratou com má-querença e o Santíssimo não deu guarida".

