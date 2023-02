Integrantes da Imperatriz Leopoldinense, grande campeã do Carnaval de 2023, fazem os últimos retoques nos carros alegóricos antes do Desfile das Campeãs - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 23/02/2023 20:52

Rio - As seis melhores escolas de samba de 2023 se preparam para o Desfile das Campeãs do Carnaval, neste sábado (25), na Sapucaí. A grande noite promete ser de arquibancada lotada, já que todos os ingressos foram vendidos . Para fazer uma apresentação digna de campeãs, as escolas fazem os últimos reparos nos carros alegóricos que foram danificados durante o desfile da Série Ouro, no domingo (19) e segunda-feira (20).

A campeã do Carnaval 2023, a Imperatriz Leopoldinense, fez retoques na tarde desta quinta-feira (23) no carro abre-alas que retrata a invasão do bando de Lampião ao sertão nordestino. A grande escultura do rosto do cangaceiro também passou por ajustes nas ferragens. A escola conquistou o nono título no Grupo Especial com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida".

A Grande Rio também realizou reparos nos carros alegóricos que homenageiam Zeca Pagodinho. Integrantes da escola de Caxias fizeram ajustes pequenos e verificaram as ferragens para evitar uma possível quebra na avenida.

A Unidos do Viradouro, vice-campeã do Carnaval, também ajustou as enormes alegorias que entrou na avenida para encantar o público, entre elas o abre-alas. O enredo contou a história de Rosa Maria Egipcíaca, a santa africana que foi escravizada e viveu no Brasil. Com seus dons premonitórios e a devoção em Santana, avó de Cristo, cruzava a fé dos brancos com aos cultos aos mais velhos.



Os técnicos dos carros alegóricos da Vila Isabel tiveram bem menos trabalho. Segundo o diretor de Carnaval da Vila Isabel, Moisés Carvalho, tudo foi muito bem preservado. "Fizemos um grande desfile na última segunda-feira e, agora, vamos voltar no sábado das campeãs para comemorar o resultado e agradecer ao público pela torcida e receptividade. Estamos realizando apenas pequenos retoques nas alegorias, uma vez que tudo foi bem preservado. Vamos estar completos na avenida novamente", destacou.



A Mangueira informou que os ajustes começaram nesta quinta-feira (23), mas vão continuar na sexta-feira (24). A Beija-Flor, que viu uma parte do seu abre-alas em chamas momentos antes de entrar na Sapucaí , deve dar mais atenção ao elemento nesta fase de reajuste. Na madrugada de terça-feira (21), os bombeiros tiveram que agir rapidamente para controlar as chamas, com uso de mangueiras e extintores. Ninguém ficou ferido e o destaque que estava no local que pegou fogo conseguiu retornar para desfilar.

A ordem do desfile deste sábado será inversa à colocação na apuração. Sendo assim, a primeira escola a entrar na Avenida será a Acadêmicos do Grande Rio (6º lugar), seguido pela Estação Primeira de Mangueira (5º lugar), Beija-Flor de Nilópolis (4º lugar), Unidos de Vila Isabel (3º lugar), Unidos do Viradouro (vice-campeã) e, por último, a Imperatriz Leopoldinense, a grande campeã.