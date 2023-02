A atriz Elisa Lucinda - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2023 10:10 | Atualizado 23/02/2023 12:20

Rio - Elisa Lucinda, de 65 anos, usou as redes, na última quarta-feira (22), para questionar a ausência de jurados negros durante a apuração das notas do Grupo Especial. A atriz, que vive dona Marlene na novela "Vai na Fé", da Rede Globo, ainda recebeu o apoio de inúmeros seguidores após publicar a reflexão no Twitter.

"Gente, por quê os jurados do Carnaval carioca são todos brancos? E, além disso, são designers de moda e joias, bailarinos clássicos... Não sei se tais quesitos tão eurocêntricos os habilita para julgar esta festa popular. Pronto, falei!", tweetou a artista, que de imediato recebeu o apoio da cantora Teresa Cristina. "Queria saber quando os passistas irão até o Theatro Municipal julgar os bailarinos", pontuou a sambista.

Em resposta à reflexão, outros internautas concordaram com o ponto levantado por Elisa e acrescentaram sua visão sobre o assunto. "Comentei a mesma coisa, Elisa. A festa pode até ser negra, mas os julgadores e os critérios de julgamento ainda são brancos", disse um seguidor. "Exatamente isso. Colocam umas pessoas com umas formações tão aleatórias para julgar os quesitos... Alguns que provavelmente não têm a menor ligação com o Carnaval", opinou outra usuária. "Elisa, apenas mais uma demonstração do racismo estrutural e institucional. Parece que só branco entende samba. Só eles", desabafou uma fã.

A apuração do Grupo Especial ocorreu na na Praça da Apoteose. Na ocasião, a Imperatriz Leopoldinense quebrou o jejum de 22 anos e tornou-se a grande campeã do Carnaval com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida", criado pelo carnavalesco Leandro Vieira.