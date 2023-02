Após interpretar samba com Neguinho da Beija-Flor, Ludmilla acompanha apuração das notas

Rio - A cantora Ludmilla acompanhou a apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí, na tarde desta quarta-feira. Lud foi uma das intérpretes de apoio do samba da Beija-Flor de Nilópolis. Durante a apuração, a cantora sentou ao lado de Neguinho da Beija-Flor para acompanhar as notas dos jurados.

. A Imperatriz Leopoldinense A Beija-Flor de Nilópolis levou o Estandarte de Ouro de Melhor Escola, mas ficou em quarto lugar com o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência"A Imperatriz Leopoldinense foi a grande campeã do Carnaval do Rio em 2023.

As rainhas de bateria Viviane Araújo, do Salgueiro; Sabrina Sato, da Vila Isabel; Erika Januza, da Viradouro; Lexa, da Unidos da Tijuca, entre outras, estiveram no local.

