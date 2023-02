Arlindinho lamenta rebaixamento do Império Serrano - Reprodução Internet

Publicado 22/02/2023 18:58 | Atualizado 22/02/2023 19:02

Rio - O Império Serrano foi rebaixada para a Série Ouro, o grupo de acesso do Rio de Janeiro, a escola homenageava em seu enredo o cantor Arlindo Cruz. Nesta quarta-feira (22), após a divulgação dos resultados, o filho do artista, Arlindinho, usou suas redes sociais para lamentar a queda.

Em uma publicação mostrando seu rosto emocionado, o cantor carioca escreveu na legenda: "Arrasado. A caneta pesa muito ainda pra quem abre o carnaval. Caímos de pé @imperioserrano!" Nos comentários, amigos e fãs deixaram mensagens de apoio como: "A homenagem foi linda, o desfile tocante, a queda injusta. O mais importante é a história tá escrita", "Força!!! Muito vacilo!", "Muito injusto", "Isso tem que acabar. Parabéns. Fizeram um lindo desfile. Emocionante." e "Irmão vocês foram lindos do início ao fim, nada e ninguém apagará a história da sua família!!!"

Arlindinho também desfilou com a agremiação, subindo no carro da comissão de frente, e recebeu mais recados em repúdio às notas dadas pelos jurados: "Tem que colocar o campeão pra abrir o Carnaval seguinte e acabar com a caneta pesada no primeiro desfile", "Roubo histórico!!!" e "O desfile foi um dos mais bonitos, muito injusto!!"