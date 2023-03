Babi Cruz e Arlindo Cruz - Rede Social

Babi Cruz e Arlindo CruzRede Social

Publicado 28/02/2023 19:35 | Atualizado 28/02/2023 19:41

Rio - Babi Cruz, de 61 anos, mulher de Arlindo Cruz, usou o Instagram, nesta terça-feira, para se manifestar sobre seu relacionamento com André Caetano. Através de um longo texto, a mãe de Arlindinho e Flora explicou que decidiu se entregar ao amor novamente após saber que o quadro do marido, que sofreu um AVC, em 2017, era irreversível, citou as críticas que tem recebido e deixou claro que continuará cuidando do sambista com todo amor e carinho.

fotogaleria

"Em virtude dos últimos acontecimentos, venho dizer o quanto eu lamento sobre a proporção que se deu a exposição de um assunto tão pessoal e particular. Me senti na obrigação de esclarecer à repórter sobre os fatos, pois, provavelmente, a notícia seria dada de forma distorcida e equivocada em dizer que eu estaria me relacionando com uma pessoa do convívio da minha família. A minha intenção é esclarecer toda e qualquer situação, bem como dar satisfação à sociedade, por ser uma pessoa pública e respeitar os nossos fãs e em especial a minha família. Em primeiro lugar, todos os que me conhecem sabem todos os esforços aos quais eu nunca os medi, desde quando aconteceu a tragédia na minha família, com a doença do Arlindo. A partir daquele momento, me fortaleci para viver 24 horas em total dedicação a esta pessoa maravilhosa, que me ajudou a construir tudo que mais valioso tenho, digo: Arlindo Neto e Flora Cruz", começou.

"Não desejo ao meu pior inimigo, se é que os tenho, tudo o que passei nesses últimos anos, fui ao fundo do poço e lá me revitalizei para seguir adiante. Diante disso, não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento, desrespeitei, denegri, maculei, constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs. Nada do que aconteceu ou acontecerá na minha vida, me impedirá de cuidar com todo amor e carinho da saúde do Arlindo, assim como sempre fiz. Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do dele e sempre será, inclusive as dezenas de centenas de profissionais da área da saúde que acompanham o nosso caso durante todo esse tempo sabem o quanto já abdiquei da minha vida por ele, e, aos que não convivem, acompanham mesmo que à distância. Em respeito a todos, decidi me pronunciar, pois minha vida sempre foi um livro aberto, e neste momento não seria diferente. Sou mulher, mãe, avó e sempre fui uma esposa dedicada, que zela pela imagem do homem que está ao meu lado por 37 anos com muita preocupação", continuou.

Na sequência, Babi afirmou que só decidiu se envolver com outra pessoa quando soube que o quadro neurológico de Arlindo era irreversível. "Enquanto tive esperança da reversão no quadro clínico e neurológico do Arlindo, de alguma possível melhora e recuperação para que eu pudesse ter qualquer relação com o meu marido, NUNCA passou pela minha cabeça ter outro homem em minha vida. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de eu ser uma mulher cheia de vida, por mais distante que pudesse ser em meus pensamentos em dado momento, mas sempre respeitando, até os dias atuais, o meu laço matrimonial. Por ser uma figura pública e por estar ligada à política, não posso jamais deixar de me pronunciar sobre um assunto tão sério. Com pesar, digo que minha demora em esclarecer os fatos a todos se deu devido à minha saúde mental ter ficado abalada depois de alguns comentários infames e de cunho odioso direcionados a mim e aos meus".

Por fim, a empresária ressaltou que continuará cuidando de Arlindo Cruz com todo o amor e carinho. "Aos meus fãs e da minha família, o meu obrigada, e sigo afirmando que o nosso Arlindo seguirá sendo cuidado por mim com todo amor, carinho, dedicação e respeito que merece. Aos haters de plantão, desejo amor e luz, que é o julgo que precisam. 'Vida boa é vida vivida' e o meu amor e do Arlindo transcendeu todas as formas de amar. Nosso castelo não foi construído em cima de areia movediça, nossos pilares são muito mais fortes do que tudo o que qualquer um possa imaginar. Hoje seguimos nos amando, com todas as barreiras que nos impedem de sermos um casal, mas, seguiremos adaptando o nosso amor até o fim dos nossos dias, 'na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza até que a morte nos separe'".

Através dos comentários, Babi recebeu o apoio da filha, Flora. "É isso! Sem mais! Vamos pra frente e como sempre com muito amor".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Babi Cruz (@babicruz10)

Em entrevista a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", Babi revelou que conheceu André Caetano durante as eleições de 2022, quando concorreu a uma vaga como deputada federal no Rio.

Babi e Arlindo são casados há 10 anos, mas já estão juntos há 37. Em maio do ano passado, o casal renovou os votos de casamento com a benção de um padre, um pastor evangélico, um dirigente do budismo, um babalorixá e uma ministra da igreja messiânica.

O sambista Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Desde então, o artista já passou por 17 cirurgias, cinco delas na cabeça, e ficou com algumas sequelas. Apesar de não falar e não andar, ele reage quando exposto a suas músicas e filmes favoritos.

Neste Carnaval, o cantor e compositor desfilou pelo Império Serrano, escola que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Ele teve o acompanhamento de uma equipe médica durante o desfile.