Filha de Pocah completa sete anos e ganha festa com tema "Família Addams"

Filha de Pocah completa sete anos e ganha festa com tema "Família Addams"Reprodução Internet

Publicado 28/02/2023 18:24

Rio - Pocah usou suas redes sociais, nesta terça-feira (28), para celebrar o aniversário de sete anos da filha Vitória. A cantora compartilhou detalhes da festa, com o tema "Família Addams", e da produção da pequena, que quis se fantasiar de Wandinha.

"Você merece toda a felicidade desse mundo, minha princesa! Você é pura luz!", escreveu Pocah no Story mostrando a felicidade de Vitória com a decoração. Em um post, a cantora mostrou a peruca que a aniversariante usou em sua produção, ressaltando a semelhança entre a filha com o cabelo liso e ela mesma quando mais nova. Na legenda, brincou: "eu não tenho um útero, tenho uma impressora".

Nos comentários, muitos fãs e seguidores marcaram presença para elogiar as duas, exaltando a beleza delas com mensagens como: "Meu deus como ela cresceu!! E ta uma xerox mesmo!! Hahahah sortuda ela de ser igual a mãe", "Jesus eu achei que era uma foto sua antiga", "A coisa mais linda!", "Cópia autenticada! Hahahah", "Mini Pocah!" e "Perfeita, imprimiu real essa aí!"