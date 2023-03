Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal - Reprodução do Instagram

Publicado 28/02/2023 15:01

Rio - Após ser diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), Bruce Willis, de 67 anos, tem apresentado um comportamento mais agressivo e pode não reconhecer mais a mãe, Marlene Willis, de 87 anos. A informação foi revelada por Wifried Gliem, prima de Marlene, em entrevista à revista alemã Bil.

"Não sei se o filho a reconhece (...). os seus movimentos são muito lentos, com uma agressividade constante. Não é mais possível manter uma conversa normal. Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição", afirmou Wifried.



A família de Bruce anunciou o diagnóstico do ator de demência frontotemporal (DFT) através das redes sociais neste mês. Em 2022, Bruce Willis já havia sido diagnosticado com afasia. "DFT é uma doença cruel que muitos de nós nunca ouvimos falar e que pode atingir qualquer um. Para pessoas com menos de 60 anos, DFT é a forma mais comum de demência, e como o diagnóstico pode levar anos, DFT é provavelmente muito mais dominante do que sabemos. Atualmente, não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos poder mudar nos anos à frente", dizia o comunicado.

Biografia



Bruce Willis nasceu na Alemanha, mas cresceu nos Estados Unidos. Ele ganhou destaque na TV ao lado de Cybill Shepherd na série "A gata e o rato". A carreira em Hollywood decolou quando ele foi convidado para estrelar "Duro de Matar", em 1988. O filme teve quatro continuações.

O ator também se destacou em longas como "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), "Armageddon" (1998) e "O Sexto Sentido" (1999). Ele foi casado com a atriz Demi Moore por 13 anos e teve três filhas com ela: Rumer, Tallulah e Scout. Atualmente, ele é casado com Emma Heming Willis, com quem tem outras duas filhas: Evelyn e Mabel.

Bruce Willis ganhou o Emmy duas vezes. A primeira vez foi em 1987, pela série "A gata e o rato". A segunda vez foi em 2000 por conta de sua participação na série "Friends".