Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos, Teodoro e MelindaReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2023 10:12

Rio - Thaís Fersoza, de 38 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira para responder algumas dúvidas dos fãs sobre sua mudança de São Paulo para o Rio. A atriz admitiu que foi "convencida" pelo marido, Michel Teló, de que mudar de um estado para o outro daria certo, e admitiu que até o momento tem conseguido lidar com seus receios.

"Você não achou que morando no Rio, a lógica do Michel ficou ruim? Ele não vai ficar mais longe de vocês?", indagou uma seguidora no Instagram sobre a rotina do sertanejo, que atualmente, cumpre sua agenda de shows. "Você não achou que morando no Rio, a lógica do Michel ficou ruim? Ele não vai ficar mais longe de vocês?", indagou uma seguidora no Instagram sobre a rotina do sertanejo, que atualmente, cumpre sua agenda de shows.

"Esse sempre foi meu receio de mudar para o Rio. Por isso eu nunca quis. Mas Michel sempre quis muito morar aqui e me 'convenceu' de que não seria tão complicado quanto eu achava, que tudo era uma questão mesmo de programação e de querer. Então, vamos que vamos! Até então, estamos super felizes com a decisão", explicou Thaís, que com o cantor é mãe de Teodoro, de 5 anos de idade, e Melinda, de 6.

Logo após, os seguidores quiseram saber como a artista tem se adaptado à nova rotina. "Pela casa nova, não mudou muito [a rotina]. Mas a mudança para o Rio de Janeiro e as crianças maiores... Aí, sim, fez a rotina ficar ainda mais acelerada! Coisa que eu amo! Então, está tudo certo", afirmou Thaís.