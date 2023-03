Babi Cruz e André Caetano - Reprodução

Babi Cruz e André Caetano Reprodução

Publicado 28/02/2023 21:02

Rio - André Caetano, apontado como namorado de Babi Cruz, excluiu todas as imagens do Instagram, nesta terça-feira (28). O perfil do empresário tinha um mais de 14 mil seguidores e também é seguido pela mulher de Arlindo Cruz. A atitude de André Caetano acontece no mesmo dia em que Babi Cruz emitiu uma nota respondendo as críticas que tem recebido após assumir o relacionamento, mesmo sendo casada com o sambista , que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017.

fotogaleria A ex-porta-bandeira afirmou que decidiu viver um novo amor após saber que o quadro clínico do marido era irreversível. Babi Cruz também esclareceu que continuará cuidando do marido, com quem tem dois filhos, Arlindinho, de 31 anos, e Flora, de 20 anos.

"Não posso admitir ser tratada como vilã, pois em nenhum momento, desrespeitei, denegri, maculei, constrangi a imagem do Arlindo, dos meus filhos, netos, amigos e fãs. Nada do que aconteceu ou acontecerá na minha vida, me impedirá de cuidar com todo amor e carinho da saúde do Arlindo, assim como sempre fiz", desabafou.