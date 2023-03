Paula Freitas exibe novo visual nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Publicado 28/02/2023 19:48

Rio - Eliminada do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, Paula Freitas surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira. É que a biomédica está de visual novo. Ela deu uma iluminada nos fios e mostrou o resultado da transformação através do Instagram.

"O BBB já me permitiu tanta coisa boa. E uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim", afirmou ela, que agradeceu o time de profissionais que foram responsáveis por seu novo visual. Os fãs de Paula, claro, teceram vários elogios à paranaense. "Ficou linda", comentou um. "Já era linda, agora está um espetáculo! Nasce uma nova estrela. Brilha", disse outro. Teve até usuário da rede social comparando a ex-BBB com uma atriz famosa. "Parecendo Juliana Paes", opinou.