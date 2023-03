Lívia Andrade teve o corpo infestado de pulgas - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2023 18:37

Rio - Lívia Andrade causou um susto nos seguidores nesta terça-feira (28) ao aparecer descabelada nos Stories para contar que está infestada de pulgas. A jurada do quadro "Acredite Em Quem Quiser", do "Domingão com Huck", relatou que não pode ir para casa e está sem dormir há dois dias.

fotogaleria Piorando a situação, a apresentadora ainda quebrou o dente da frente. "Essa é a realidade. Contei a parte do dente, mas não contei da pulga. Ontem elas me pegaram, uma infestação de pulga. Eu nunca vi tantas pulgas. Pra você ter uma ideia, eu tirei minha meia e ela pulava", relatou.

"Eu tive que ficar em um hotel porque se eu ficasse em qualquer lugar eu ia infestar. Aí tive que ir pro hotel pra tomar um banho…até fogo eu taquei em mim ontem. Eu estou mais falante e eu preciso dividir algumas coisas com vocês. Estou contando porque não durmo há dois dias e aí eu fico assim", disse.