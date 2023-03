José Loreto posa ao lado de colegas de elenco de Vai na fé - Reprodução Internet

Publicado 28/02/2023 15:31

Rio - José Loreto usou seu Instagram, nesta terça-feira (28), para compartilhar um clique que tirou ao lado dos colegas de elenco da novela das sete da Rede Globo, "Vai na fé". Ao lado de Samuel de Assis, Marcos Veras, Emilio Dantas e Lucas Oradovschi, o ator e seus amigos brincaram fazendo a pose típica do personagem Lui Lorenzo.

Na legenda, José escreveu: "Voltamos a programação que nunca parou de gravações pós carnaval… Vem que Vem!!!", e também compartilhou um story mostrando momentos antes do clique. Luis Lobianco, que interpreta Vitinho na trama, comentou: "Me deu um misto quente de ciúme com calores e afeto", e foi acompanhado por muitos fãs da novela que marcaram presença para elogiar o grupo.

Internautas deixaram recados como: "Como pode um elenco tão cheio de gostosos", "Amando acompanhar a novela", "Joana me enganou, mas não me engana mais....muito bom! Eu e meu filho amamos a novela. Esperamos ansiosos para mais um capítulo", "Amo demais vocês na novela!! Sou fã já" e "Amando essa turma na novela e nos bastidores"