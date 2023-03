Larissa Manoela posa de biquíni e exibe as curvas - Reprodução do Instagram

Publicado 28/02/2023 14:21

Rio - Larissa Manoela, de 22 anos, encantou os internautas ao compartilhar, através do Instagram, nesta terça-feira, alguns momentos de diversão em uma praia. Nas imagens, a atriz surge de biquíni e esbanja beleza e boa forma. "Sol + Mar + Areia = Felicidade plena", escreveu a noiva de Andre Luiz Frambach na legenda.

Não demorou muito para a artista receber uma chuva de elogios. "Corpo incrível", comentou um. "Perfeita", disse outro. "Maravilhosa", opinou uma terceira pessoa.

Após estrear na TV Globo com a novela "Além da Ilusão", Larissa Manoela já está envolvida em um novo projeto. Ela iniciou as gravações do filme "Tá Escrito", neste mês, em São Paulo. A artista vai contracenar com o noivo, que também esteve no ar recentemente, em "Cara e Coragem". O longa está previsto para estrear no segundo semestre deste ano.