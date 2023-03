Tata Werneck engana seguidores em vídeo - Reprodução Internet

Tata Werneck engana seguidores em vídeoReprodução Internet

Publicado 28/02/2023 19:26

Rio - Tata Werneck usou suas redes sociais, nesta terça-feira (28), para brincar com seus seguidores. A humorista publicou um vídeo dando a entender que iria provar um vestido, e no final aparecia com os seios à mostra, tampando com edição de vídeo. O roteiro de "arrume-se comigo" que "deu errado" tirou gargalhadas de seus fãs e seguidores.

fotogaleria

Na legenda, Tata escreveu: "Camila me atende. Desculpa galera. Indireta pra minha prima. Desculpa envolver vocês nisso", e nos comentários amigos marcaram presença para elogiar a criatividade da humorista.

Carla Diaz escreveu: "Hahahaha amo tu", Jéssica Mueller elogiou: "HAHAHAHHAH eu amo uma criatividade humorística", Sabrina Sato disse: "Para… kkkkkk eu não te aguento @tatawerneck . Você é a melhor", Camilla de Lucas brincou com o nome e comentou: "Tava sem bateria", Julia Schiavi se surpreendeu: "Hahahahah um nude da Tata" e Kiko Mascarenhas riu: "hahahahah amo".