Thais Braz realizou procedimento cirúrgico nas mamas Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2023 17:38

Rio - Thais Braz usou o Instagram Stories para esclarecer que sumiu das redes para fazer a troca das próteses mamárias de silicone. A ex-BBB contou que viajou até o Rio de Janeiro para realizar a mastopexia, que é o procedimento para levantar as mamas, e que recebeu alta nesta terça-feira (28).

"Sumi, mas por um motivo. Foi por uma cirurgia. Eu troquei minhas próteses de silicone aqui no Rio de Janeiro com o Doutor Leonardo Avellar. Vim até o Rio para fazer cirurgia com ele", explicou. A ex-BBB contou que acabou trocando a prótese de 240 ml por uma de 210 ml para que a cicatriz da cirurgia não ficasse aparente.