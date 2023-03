Preta Gil publica stories de momento de tratamento contra o câncer - Reprodução / Instagram

Preta Gil publica stories de momento de tratamento contra o câncerReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2023 13:41

Rio - Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar registros de seu tratamento contra o câncer. No Instagram, a cantora, que em janeiro havia revelado o diagnóstico de um adenocarcinoma na porção final do intestino, apareceu otimista nos stories realizados dentro de um quarto de hospital.

"Banho, cabelo lavado, secado, 'makezinha' para dar um 'up' e a cura entrando!", escreveu na imagem, onde mostra a aparelhagem do tratamento ao fundo.



"Ele trabalha aqui do meu ladinho", acrescentou ela, ao filmar o namorado, Rodrigo Godoy, que estava distraído.

Após o diagnóstico da doença, Preta precisou cancelar os compromissos de sua agenda para o Carnaval 2023. Em um vídeo, publicado durante o feriado, a filha de Gilberto Gil aproveitou para tranquilizar os fãs a respeito de seu estado de saúde.

"[...] Esse adiamento, foi um adiamento por questões de força maior, mas eu tenho certeza que quando voltarmos vai ser mais incrível ainda porque eu serei uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor e então a gente vai fazer o carnaval da cura em breve eu espero e eu sei que Deus quer assim", contou a artista.