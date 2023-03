Lore Improta e Léo Santana comem minhocas durante viagem à Tailândia - Reprodução do Instagram

Lore Improta e Léo Santana comem minhocas durante viagem à TailândiaReprodução do Instagram

Publicado 28/02/2023 17:19 | Atualizado 28/02/2023 17:25

Rio - Lorena Improta, de 29 anos, e Léo Santana, de 34, estão aproveitando a viagem à Tailândia. O casal tem compartilhado alguns momentos do passeio e as curiosidades culinárias do local com os internautas através do Instagram Stories. Nesta terça-feira, eles provaram um sorvete de shoyo e até minhocas.

A dançarina mostrou, em sua redes social, uma barraca onde vendia 'espetinhos' de insetos'. Entre as opções tinha o de baratas, minhocas e até escorpiões. "Vai comer algum?", perguntou Lore ao marido. "Tô fora", disse ele. O guia turístico dos dois, então, pediu uma porção de minhoca. Os artistas experimentaram a iguaria. Ao ser questionado sobre o sabor, o dono do hit 'Zona de Perigo', opinou: "salgadinho, tipo snacks".



Na ocasião, Lore e Leo, que curtem lua de mel, no país também passearam de tuktuk, um triciclo motorizado típico do país.