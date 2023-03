Fátima Bernardes faz compras em shopping do Rio

Rio - Fátima Bernardes, de 60 anos, aproveitou a a tarde desta terça-feira para fazer umas comprinhas. A apresentadora esteve em um shopping na Zona Sul do Rio e atraiu todos os olhares. Para a ocasião, a a jornalista mostrou muito estilo ao optar por um look com cores lisas, combinado com acessórios.

No último sábado, durante o "Altas Horas", Fátima confirmou que será a nova apresentadora do "The Voice Brasil Kids" , da TV Globo. Ela substituirá Márcio Garcia no reality musical. "Agora, em março, começam as gravações do Kids. Eu não sei como vai ser isso minha gente! De casa já era uma emoção muito grande. Este processo é muito legal também, o fato de você, antes do programa ir ao ar, já fazer as entrevistas. Eu assistia aos ensaios, e é muito impressionante ver pessoas que no ensaio são uma e na hora do palco crescem, ou diminuem", afirmou a namorada de Túlio Gadêlha, no programa.