Tiago Ramos faz live expondo ex-namorada e se arrepende: ’errei’Reprodução

Publicado 28/02/2023 12:02

Rio - O ex-participante de "A Fazenda" Tiago Ramos fez uma live, visivelmente alterado, soltando o verbo contra uma ex-namorada. Ele chamou a mulher de "santa do pau oco" e citou uma "traição". ""Manda ela e ele vir falar comigo aqui agora, pode gravar, tô nem aí. Traidora de m*rda, gostava muito do jubileu e foi atrás de um cara que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas, tamo junto. A santa do pau oco", disparou.

Os internautas especularam que Tiago estava falando de Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar, com quem ele já namorou. "Está falando da mãe do Neymar", disse uma pessoa. Os dois assumiram o namoro em 2020, nas redes sociais, e ficaram juntos por apenas alguns meses. Recentemente, o ex-casal foi visto junto novamente.

Tiago se arrependeu e decidiu pedir desculpas para a mulher em questão nesta terça-feira. "Não tenho muita coisa pra falar, só tenho que pedir desculpa para a pessoa que eu citei o nome. Da coisa que eu não deveria ter falado, porque é uma coisa que é problema meu", disse o rapaz, que na verdade nem chegou a citar o nome de ninguém.

"Não tenho muita coisa para falar, só pedir desculpa mesmo, que a vida siga normal e pronto. Já sei os haters que eu estou sofrendo, muita mulher. Nunca me chamou tanta mulher! Dessa vez tão me chamando. Eu entendo, sim, se eu fiz m*rda eu tenho que aceitar. Então é isso, estou aqui me retratando, tentando resolver essa situação com as minhas palavras", disse.

Em seguida, o rapaz fez uma live com Deolane Bezerra, com quem participou de "A Fazenda". "Para de beber e para de dar palco pros outros, meu! Vê tudo o que você está conquistando, Deus está te abençoando", aconselhou a advogada.

"Você está realizando os seus sonhos, dando uma vida boa para a sua família. Você vai ficar aí dando palco para p*rra de fofoca? Errou, foi moleque? Vida que segue, outros erros agora. Não repete o mesmo. Para de ficar dando satisfação e tenta não ficar errando toda hora também, né?", finalizou.