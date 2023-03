Ex-BBB Laís Caldas chora ao falar sobre ataques destinados ao seu pai, que morreu em 2021 - Reprodução / Instagram

Publicado 28/02/2023 11:15 | Atualizado 28/02/2023 11:19

Rio - A ex-participante do "BBB 22", Laís Caldas, usou as redes sociais, na segunda-feira, para desabafar sobre mensagens de ódio que mencionam seu pai, Augusto César, que morreu em dezembro de 2021, aos 68 anos. No Instagram, a médica afirmou que já entrou na justiça para descobrir a identidade de quem tem feito comentários maldosos sobre seus familiares e ratificou que a internet não é uma "terra sem lei".

"Eu não sou de ficar postando essas coisas. Desde que entrei no mundo da internet eu recebo muito carinho e amor todos os dias. Eu sou extremamente grata por isso. Mas de vez em quando tem um hater que fala de mim, eu não estou nem aí. Estou aqui para me defender. Mas falar da minha família e, principalmente do meu pai, eu não vou aceitar", iniciou a ex-sister via stories.

"Quem conhece meu pai, a história dele, sabe o homem maravilhoso que foi para a minha mãe, para as filhas. Cuidou muito bem, deu amor, carinho, estudo. Só temos a agradecer pelos 68 anos que vivemos com meu pai. Ele foi um dos médicos pioneiros de Crixás. Ele acordava de madrugada, estava sempre disponível para atender. Ele salvou muita gente", relembrou Laís, que caiu no choro.

"Eu defendo ele. Vocês mexeram com a pessoa errada! Agora está com a Justiça! Vamos descobrir o rostinho de quem é e aí, vai ter que falar cara a cara. E não adianta apagar as coisas que falou do meu pai, já está tudo com o advogado. Não é a primeira vez que isso acontece, mas quando falam do meu pai, o buraco é mais embaixo. Internet não é terra sem lei", finalizou a médica.