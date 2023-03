Rayssa Leal, a Fadinha, comemora seus 15 anos com festão

Rayssa Leal, a Fadinha do skate, comemora seus 15 anos com festa no Maranhão - Reprodução Internet / @

Rayssa Leal, a Fadinha do skate, comemora seus 15 anos com festa no MaranhãoReprodução Internet / @

Publicado 28/02/2023 08:16

Rio - Rayssa Leal, uma das revelações mundiais do skate feminino, completou 15 anos em janeiro, mas só conseguiu comemorar a data este mês. A Fadinha fez uma grande festa em Imperatriz, no Maranhão, em que reuniu amigos e familiares.

fotogaleria

"23 de fevereiro. Foi mágico e inesquecível", escreveu a jovem ao postar um vídeo da comemoração no Instagram, nesta segunda-feira. O evento contou com show do rapper L7NNON e várias trocas de roupa.

Rayssa levou a medalha de prata no street nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e conquistou medalha de ouro nos X Games em 2022. Este mês, a Fadinha também foi campeã mundial de skate street nos Emirados Árabes.