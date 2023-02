José Mayer comemora após receber alta hospitalar - Reprodução/Instagram

José Mayer comemora após receber alta hospitalarReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2023 20:48

Rio - José Mayer, de 73 anos, usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira, para anunciar que recebeu alta hospitalar da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. O ator deu entrada na unidade de saúde no último dia 7, após sentir uma indisposição respiratória.

"Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11h55 da manhã, de novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera (Fajardo), meu anjo protetor. Como que ela me aguenta?", brincou o veterano, em vídeo publicado no Instagram. "Beijos a todos, muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado, de novo, pelas orações, pelo carinho, pela força espiritual que vocês me passaram", completou o artista.

José Mayer está afastado das telinhas desde 2017, quando foi alvo de uma acusação de assédio sexual de uma figurinista da TV Globo. Com isso, ele acabou sendo demitido da TV Globo após 35 anos na emissora. Recentemente, no Instagram, o ator, que vive na Região Serrana do Rio, celebrou a marca de meio milhão de seguidores em sua rede social.