Claudia Raia posta clique delicado com o filho, Luca, e o marido, Jarbas Homem de Mello - Reprodução/Instagram

Claudia Raia posta clique delicado com o filho, Luca, e o marido, Jarbas Homem de MelloReprodução/Instagram

Publicado 27/02/2023 18:08

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, encantou os seguidores, nesta segunda-feira, ao postar uma foto de um momento em família com o filho, Luca, que nasceu no último dia 11. Em clique publicado nos Stories do Instagram, a atriz surge amamentando o neném, enquanto o marido, Jarbas Homem de Mello, de 53, deita no colo da mulher, se aconchegando ao bebê.

fotogaleria

"A gente faz tudo juntinhos! Meu amor, meu parceiro da vida", escreveu ela, na legenda da postagem. Logo em seguida, Claudia ainda compartilhou mais uma imagem, dessa vez com o cachorrinho da família ao fundo: "Família unida! Luca, Sushi e mamãe! Cadê o papai?", brincou a artista.

Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, Luca veio ao mundo no dia 11 de fevereiro. "Ele chegou por aqui já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", anunciou o casal.