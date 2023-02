Gustavo admite que acabou se perdendo no jogo por causa de "informações e perspectivas dentro da casa" - Divulgação/TV Globo

Publicado 27/02/2023 11:08

Rio - Gustavo tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira, após ser eliminado do "Big Brother Brasil 23", na noite do último sábado, em um paredão contra Fred Nicácio e Domitila. Na atração matinal, cowboy falou sobre sua saída do reality global.

"Desde que o Guimê atendeu o Big Fone eu sabia que ia para o Paredão. Senti. Já estava me preparando, durante os dias até a eliminação, eu comecei a pedir para Deus que ele fizesse a vontade dele. Se foi assim, tudo bem, tudo certo, acabou o jogo. A vida segue aqui fora", comentou o fazendeiro.

Logo depois, ele falou sobre a estratégia de seu grupo em fazer Cristian se aproximar de Paula para conseguir informações sobre os integrantes do quarto deserto. "A gente estava jogando em grupo, quando eles falaram de se aproximar, no sentido de tirar informação. Quando você mexe com o sentimento das pessoas, não é jogo mais. Mas a gente estava em grupo, todo mundo sabia. O Fred falou pra levar na boa. Acho que foi um ponto ruim que a gente acabou avaliando e fazendo do jogo. A gente quer jogar e ficar lá dentro. Como ela estava usando o Cristian pra tirar informação do nosso grupo, a galera jogou pra fazer a mesma coisa. Mas não deu muito bom".

Gustavo ainda comentou a pressão do jogo e revelou se agiria da mesma maneira se fosse apenas ele em uma situação da vida fora da casa. "Entrei pra ser verdadeiro, jogar. Ali é um lugar paralelo, aqui de fora, a gente entra em outro mundo, começa a ter perspectivas lá dentro. Lá foi uma tática de jogo que a gente errou. Todo mundo aqui fora tem um coração bom. Eles ficam articulando suas jogadas e estratégias lá dentro. Aqui de fora a gente consegue ver melhor o que aconteceu".

Polêmica com religiosidade

O fazendeiro se pronunciou sobre os comentários preconceituosos que fez envolvendo a religiosidade de Fred Nicácio na casa mais vigiada do Brasil. Ele foi acusado de intolerância religiosa pelos internautas. "Foi como a informação chegou pra gente. Depois eu vi o vídeo, e ele realmente só passou ali na frente da cama, bateu o pé na mala. Eu sempre rezo a noite mesmo, isso é meu", afirmou ele. "Lá dentro a gente não tinha essa informação, o susto foi na hora. Ele (Cristian) falou uma coisa que acho que até ele, por estar dormindo, deve ter confundido. Estava escuro", completou.

Após a situação, Key Alves perdeu 300 mil seguidores. Gustavo acha que seu affair na casa vai se surpreender ao saber sobre como o caso repercutiu nas redes sociais. "Ela vai se surpreender, a gente não quis ofender ninguém, só foi a reação da forma que a informação chegou. A gente não entrou lá para magoar ninguém. Ela é uma menina de coração bom. Se alguém se ofendeu ou magoou alguém, peço desculpas".

Estratégia com Key

No programa, Cowboy também citou seu jogo e de Key. "Depois que acabou esse negócio de grupo, a gente meio que disse 'vai ser eu e você' e vai ser assim até a final. Acho que a gente se prendeu a isso e não expôs nossas ideias pros nossos aliadas, quando ainda estavam com a gente. A gente deveria ter se exposto mais um pouco, de forma diferente. A gente tem uma visão lá dentro e começa a seguir aquilo. É um jogo. Você pode se dar bem, como pode se dar mal. Por esses motivos, acabei saindo da casa. Por eu ter me fechado mais, conversado mais com ela, o público achou que eu estava pipocando. Porque eu não tinha medo de votar em ninguém na casa".

Relacionamento com a jogadora de vôlei

Fora do BBB, o fazendeiro avalia o futuro do relacionamento com Key Alves. "Vou esperar ela sair de lá pra gente trocar ideia, conversar pra saber o que a gente vai fazer", disse ele, que elogiou a atleta. "Ela é uma pessoa boa, com o coração bom, me deu muita força quando eu precisei. A gente viveu muita coisa junta lá dentro", completou.

Marvvila influenciável e Ricardo vtezeiro

Em uma brincadeira do "Mais Você", Gustavo apontou Marvvila como influenciável. "Acho que a Marvvila é uma pessoa que vai com todo mundo, está de boa na dela. Vai com a galera", disse ele, que apontou Ricardo como vtzeiro.