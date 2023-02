Key, Cristian e Gustavo são preconceituosos ao falarem da religião de Fred Nicácio - Reprodução

Publicado 20/02/2023 13:24 | Atualizado 20/02/2023 13:50

Rio - Uma conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian está dando o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira. O trio está sendo acusado de intolerância religiosa contra Fred Nicácio. Tudo começou quando Cristian disse para Key e Gustavo que viu Fred em frente a cama do casal nesta madrugada.

"Eu acordei e ele estava parado na frente da cama de vocês", disse Cristian. "Nem fudend*, pode parar com essa porr*", disparou Key Alves. "É sério mesmo?", perguntou Gustavo. Key questionou o que Fred estava fazendo e Cristian disse que não sabe, mas que ficou "cagado" de medo.

Key, então, afirmou que vai apertar o botão de desistência caso isso aconteça de novo. "O que eu vi foi o seguinte: ele (Fred) estava parado, fazendo os negócios dele, na cama. Aí eu olhei de novo e ele (Gustavo) estava rezando e eu comecei a rezar também", disse Cristian.

Em seguida as câmeras do Globoplay foram cortadas. No entanto, nas redes sociais, os internautas estão acusando o trio de intolerância religiosa. Fred Nicácio segue uma religião de matriz africana. O perfil de Fred no Twitter se pronunciou sobre o assunto. "Mais uma vez a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando?", escreveram os representantes do médico.

"É crime! A equipe jurídica do Dr Fred Nicácio já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis. Vale lembrar que não é a primeira vez que a religião do Fred é pauta como algo negativo", completaram.